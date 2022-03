Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Ce jeudi, le caricaturiste des Internets revient notre avenir qui est lié à un concours d'égo démesuré.

Pendant que les ultrariches planifient de coloniser l'espace pour assurer la survie des 1% les plus riches, les leaders mondiaux exhibent leur arsenal nucléaire tels des ados devant une sextape de Paris Hilton. Quand il ne restera plus que des radiations et des cendres sur Terre, la probabilité que l'élite de ce monde soit sur Mars en train de boire des cocktails semble de plus en plus élevée. Mais à 200 000 dollars l'aller simple, reste à savoir qui les préparera, les cocktails. Les 99% restants vous souhaitent bonne merde!