Un oeil au beurre noir est souvent la conséquence d'un coup à la tête ou au visage. Dans un contexte de premiers secours, il sera souvent question de lésions encourues au cours d'une activité sportive, d'une bagarre ou d'un accident de la route, mais ce type d'hématome peut par exemple aussi survenir suite à une opération du visage. Les lésions à proximité de l'oeil s'accompagnent souvent d'un saignement interne qui provoquera le gonflement et le changement de couleur caractéristiques de l'oeil au beurre noir. Chez les sujets à la peau claire, la zone affectée virera d'abord au rouge violacé, puis au bleu-noir et enfin au brun-vert jaunâtre avant de disparaître ; chez ceux qui ont la peau plus sombre, on observera simplement une zone temporairement plus sombre autour de l'oeil. Il arrive aussi que la paupière soit tellement gonflée que la victime n'est plus capable de garder l'oeil ouvert. - La victime a reçu un coup au niveau de l'oeil. - La zone autour de l'oeil est gonflée et change de couleur. - La victime peut présenter des troubles visuels. - Parfois, la victime n'arrive pas à garder l'oeil ouvert. Une lésion oculaire n'est pas à exclure. - Lavez ou désinfectez-vous les mains et enfilez des gants à usage unique avant de dispenser les premiers soins. - Le cas échéant, demandez à la victime d'enlever ses lunettes ou ses lentilles de contact. - Appliquez une compresse froide (ou une poche d'eau avec des glaçons) sur la zone autour de l'oeil pour limiter la douleur et le gonflement, en veillant à ne pas exercer de pression sur l'oeil lui-même. - Essayez d'écarter légèrement les paupières de la victime afin de contrôler si elle voit encore normalement du côté touché. - En cas de troubles visuels, faites appel à une aide spécialisée. En présence de signes de lésion grave (hématome en lunettes, perte de connaissance...), appelez le 112.