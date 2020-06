L'argent colloïdal est vendu comme médicament " naturel " contre virus, bactéries, champignons et parasites. Il est produit en envoyant un courant électrique à travers un récipient d'eau " pure " dans lequel...

L'argent colloïdal est vendu comme médicament " naturel " contre virus, bactéries, champignons et parasites. Il est produit en envoyant un courant électrique à travers un récipient d'eau " pure " dans lequel se trouvent des électrodes d'argent ; mais sur Internet, vous trouverez également des sites expliquant comment le fabriquer vous-même à la maison. Mais c'est à éviter ! D'autant plus que la solution d'argent colloïdal, vendue en liquide ou transformée en crème, n'a absolument aucune vertu antiseptique et est également toxique. Les personnes qui l'utilisent longtemps verront leur peau prendre une couleur gris cendré, bleuâtre, car les particules d'argent se déposent dans la peau. Il est encore plus déconseillé de l'avaler, car les particules d'argent atteignent les nerfs et les reins. Aux États-Unis, l'eau d'argent colloïdal est d'ailleurs interdite depuis plusieurs années, alors qu'elle est proposée chez nous comme " produit naturel " par des boutiques en ligne et même certaines pharmacies.