Kumiko est une jeune paraplégique qui vit avec sa grand-mère, qui la surprotège du monde extérieur, limitant ses sorties. Pour s'évader, elle s'est imaginé un univers grâce à la lecture, sa fascination pour la mer et, bien évidemment, une grande capacité d'imagination. Après avoir lu "Les merveilleux nuages" de Françoise Sagan, elle s'identifie à l'héroïne et demande à être désormais prénommée comme elle: Josée. Un jour où elle manque de faire une terrible chute, Kumiko est sauvée par Tsuneo, jeune étudiant en biologie marine. Son rêve: partir au Mexique pour plonger dans les eaux tropicales. Mais il lui faut de l'argent. Alors quand la grand-mère de Josée lui propose de devenir l'aide-soignant de sa petite-fille, il accepte. Les relations entre les deux jeunes sont difficiles, mais tous deux ont des choses à apprendre de l'autre. Et leur lien va se consolider...