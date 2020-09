Les tiques sont une plaie dont seuls le Grand Nord et les montagnes, à partir des alpages, sont exempts. Il n'est pas évident de se balader en long pantalon rentré dans les ch...

Les tiques sont une plaie dont seuls le Grand Nord et les montagnes, à partir des alpages, sont exempts. Il n'est pas évident de se balader en long pantalon rentré dans les chaussettes en été. Ce n'est même pas une garantie : ces bestioles sautent et se faufilent partout. Première mesure : emportez un répulsif (DEET), de préférence en spray, à vaporiser aussi sur les bords des vêtements (attention à la montre, qui peut décolorer) et sur le sac de couchage. À des concentrations de 30 ou 50%, peu importe : un pharmacien a réalisé l'expérience au sein d'un groupe en Sibérie, contre les moustiques et les produits odorants se sont révélés les plus efficaces. Deuxième mesure : faites-vous vacciner contre l'encéphalite à tiques (FSME) ; cela est recommandé pour l'Autriche, la Bavière et la Russie, entre autres. Enfin, emportez une pince spéciale pour retirer les tiques.