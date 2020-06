" Intelligence Artificielle " : on peut penser qu'il s'agit de notions futures. Pourtant, elle est bien partout dans notre quotidien : l'application qui nous fait éviter des embouteillages, celle qui nous conseille de rencontrer l'une ou ...

" Intelligence Artificielle " : on peut penser qu'il s'agit de notions futures. Pourtant, elle est bien partout dans notre quotidien : l'application qui nous fait éviter des embouteillages, celle qui nous conseille de rencontrer l'une ou l'autre personne, qui correspond à notre profil ou nos préférences sur un plan intime, quand notre téléphone répond à nos questions... Peu à peu, elle prend la place de l'être humain notamment dans le monde du travail. Sans stigmatiser ni diaboliser, les auteurs veulent nous faire réfléchir sur ses opportunités et ses dangers Ce livre, rédigé et publié bien avant le coronavirus et ses conséquences, résonne de façon très actuelle lorsqu'il aborde le travail, qui représente une " valeur " en soi, parmi les générations de plus de 25-30 ans. Les auteurs, deux trentenaires praticiens de l'intelligence artificielle cachés sous un pseudonyme, nous montrent que ce monde du travail va connaître une mutation, qui pourrait être accélérée suite à la généralisation du télétravail que nous avons connue avec le confinement.