Les prestations cognitives des plus de 60 ans qui font la sieste l'après-midi sont supérieures à celles des autres sen...

Les prestations cognitives des plus de 60 ans qui font la sieste l'après-midi sont supérieures à celles des autres seniors. La sieste apaise en effet l'esprit et semble bénéfique pour la mémoire, la concentration et la capacité de résolution des problèmes. Idéalement, elle devrait être planifié entre 13 et 15 heures et durer 10 à 30 minutes. Dépasser les 30 minutes n'est pas recommandé et trahit vraisemblablement un mauvais sommeil nocturne.