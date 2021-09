En Belgique, plus de 10.000 femmes et une poignée d'hommes reçoivent chaque année le diagnostic de cancer du sein. Bien que ce chiffre ait diminué de 14% en 2020, après la suspension des programmes de dépistage, notre pays reste dans le haut du classement. Et même si les chances de survie sont devenues très raisonnables, le diagnostic fait inévitablement l'effet d'une bombe. Entre les angoisses, incertitudes et traitements souvent très lourds, le bien-être psychologique en souffre aussi. La chimiothérapie peut avoir raison de vos cheveux ; un traitemen...

En Belgique, plus de 10.000 femmes et une poignée d'hommes reçoivent chaque année le diagnostic de cancer du sein. Bien que ce chiffre ait diminué de 14% en 2020, après la suspension des programmes de dépistage, notre pays reste dans le haut du classement. Et même si les chances de survie sont devenues très raisonnables, le diagnostic fait inévitablement l'effet d'une bombe. Entre les angoisses, incertitudes et traitements souvent très lourds, le bien-être psychologique en souffre aussi. La chimiothérapie peut avoir raison de vos cheveux ; un traitement hormonal peut causer une ménopause précoce ; votre vie de couple aussi pourrait en pâtir et, si vous êtes célibataire, vous aurez besoin du soutien de vos proches. Quid des enfants que vous rêvez d'avoir? De votre carrière? Devez-vous jouer cartes sur table avec vos collègues et votre employeur? Quelles seront les conséquences pour votre entreprise si vous êtes indépendant? Quand et comment reprendre le cours de vos activités? Bref, le cancer bouleverse tous les aspects de la vie. Votre priorité sera évidemment de vous assurer la meilleure thérapie possible pour maîtriser la maladie, mais les traitements de suite et les soins de support ne sont pas du luxe! L'encadrement réduit au strict minimum durant la crise du coronavirus a mis en lumière l'importance de ces aspects " connexes " du parcours thérapeutique. L'asbl Pink Ribbon est surtout connue pour ses activités de sensibilisation au cancer du sein, mais elle joue aussi un rôle crucial pour soutenir et financer les soins et l'encadrement après le traitement proprement dit. Vous risquez de perdre vos cheveux à cause de la chimio? Pink Ribbon a noué une collaboration avec les coiffeurs belges et apporte son soutien à des mesures susceptibles de limiter ce problème. Votre résilience est à plat? L'asbl vous encourage à vous promener et forme des coaches qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Des problèmes au boulot? Pink Monday vous aide à entrer en dialogue avec votre employeur et encourage les patrons à proposer aux malades une trajectoire sur mesure. Vous rêvez de fonder un jour une famille? L'encadrement des jeunes patientes cancéreuses qui veulent avoir des enfants bénéficie chez nous d'une expertise mondialement reconnue. Pink Ribbon a d'ailleurs soutenu la création d'une plateforme librement accessible, qui rassemble toute l'information à ce sujet (www.family-hope.eu). Que vous soyez femme ou homme, jeune ou moins jeune, célibataire, en couple ou en famille, vous ne serez jamais seul(e) pour affronter votre cancer. Découvrez les initiatives qui s'offrent à vous dans ces pages!