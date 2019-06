Un nombre croissant de personnes dorment avec un appareil CPAP parce qu'elles souffrent d'apnées du sommeil. Un dispositif qui demande un temps d'adaptation, surtout au début... mais qui améliore aussi grandement la qualité du sommeil et celle de la vie en général !

" Cela faisait un moment que mon mari se plaignait que je ronflais - et pas de temps en temps, mais pratiquement en permanence ! , raconte Nicole (55 ans). Je ne le remarquais pas du tout moi-même mais, comme je ne me sentais jamais vraiment reposée non plus, je me suis dit qu'il n'était peut-être pas inutile de me soumettre à un examen du sommeil. " Après une nuit au laboratoire, elle s'entend annoncer qu'elle souffre d'apnées du sommeil et devra désormais dormir avec un dispositif de CPAP, qui procure, via le port d'un masque la nuit, une ventilation en pression positive continue. " On m'a très bien expliqué ce qu'était le syndrome d'apnées du sommeil et pourquoi ce traitement était nécessaire, mais j'ai tout de même été un peu effrayée. Dormir toutes les nuits avec un masque sur le visage et une machine à côté de moi, cela ne me disait vraiment rien ! En plus, ce n'était pas un traitement temporaire le temps de me débarrasser d'un problème, mais une contrainte que je devrais supporter à vie. "

...