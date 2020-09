Le kiwi de Zespri est sain, pauvre en calories et riche en vitamine C ; plus encore que les oranges. Les kiwis favorisent...

Le kiwi de Zespri est sain, pauvre en calories et riche en vitamine C ; plus encore que les oranges. Les kiwis favorisent la digestion. Ils contiennent en effet de l'actinidine, une enzyme présente uniquement dans les kiwis - et en particulier dans sa variété verte - qui décompose plus rapidement diverses protéines alimentaires. Ils sont également des sources d'acide folique, indispensable pendant la grossesse et l'allaitement. Zespri soutient également Pink Ribbon. Ainsi, durant la campagne de sensibilisation au cancer du sein, cette marque de fruits reversera une partie de ses bénéfices à l'asbl.