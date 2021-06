Sound of Metal nous raconte l'histoire de Ruben, batteur d'un groupe de métal, qui sillonne les Etats-Unis avec les autres musiciens. Problème: avec son exposition sonore, il perd chaque jour l...

Sound of Metal nous raconte l'histoire de Ruben, batteur d'un groupe de métal, qui sillonne les Etats-Unis avec les autres musiciens. Problème: avec son exposition sonore, il perd chaque jour l'audition. Cela commence par des acouphènes, mais bien vite, son état empire ; un médecin le lui confirme: il va devenir sourd. Difficile à accepter pour tout un chacun, mais alors pour un musicien, c'est pire... Il devra dès lors prendre une grande décision ; la décision qui pourra transformer sa vie. Le rôle principal est tenu par Riz Ahmed criant de vérité, les critiques sont unanimes. Ce drame est réalisé par Darius Marder, scénariste à l'origine, notamment de " The Place beyond the Pines ", avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Eva Mendes, également salué par la critique. Sound of Metal s'avère poignant et sensible, malgré le contexte " métalleux ".