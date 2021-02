Certains d'entre nous ont peur de la mort. Parfois une peur phobique: la thanatophobie. Pourtant, il s'agit de la seule chose dont nous pouvons tous être certains: nous mourrons ...

Certains d'entre nous ont peur de la mort. Parfois une peur phobique: la thanatophobie. Pourtant, il s'agit de la seule chose dont nous pouvons tous être certains: nous mourrons tôt ou tard. Il est donc inutile de craindre une chose contre laquelle nous ne pouvons rien. C'est le gage d'une vie pleine et heureuse. "Accepter sa condition de mortel est une libération", affirme Gérard Apfeldorfer, médecin, psychiatre et psychothérapeute dans son dernier ouvrage. Il nous donne les clés pour nous permettre de "cesser de nier la mort, de l'accepter, de se familiariser avec cette vérité et lui ôter ainsi son potentiel de terreur". Un mode d'emploi qui pourra être essentiel pour certains d'entre nous. Car cette peur peut nous empêcher de vivre pleinement, chose qui est pourtant entre nos mains!