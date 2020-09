Certes, le pharmacien est censé apporter les informations pharmaceutiques nécessaires en ligne aussi. Mais il ne pourra pas le faire de manière aussi complète et personnalisée qu'en officine.

Dans son service en ligne aussi, le pharmacien doit respecter les règles du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales et le code déontologique en vigueur dans les pharmacies physiques belges. " Il doit donc vérifier si les médicaments ou produits que vous désirez acheter en ligne sont adaptés et sans danger pour vous, explique Veerle Foulon, professeur en soins pharmaceutiques à la KU Leuven. Il doit vous questionner sur votre état de santé, vos symptômes, leur durée et d'éventuelles maladies chroniques, vous demander si vous prenez d'autres médicaments, si vous êtes enceinte, etc., tout comme il le ferait dans son officine. À la différence que dans ...

Dans son service en ligne aussi, le pharmacien doit respecter les règles du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales et le code déontologique en vigueur dans les pharmacies physiques belges. " Il doit donc vérifier si les médicaments ou produits que vous désirez acheter en ligne sont adaptés et sans danger pour vous, explique Veerle Foulon, professeur en soins pharmaceutiques à la KU Leuven. Il doit vous questionner sur votre état de santé, vos symptômes, leur durée et d'éventuelles maladies chroniques, vous demander si vous prenez d'autres médicaments, si vous êtes enceinte, etc., tout comme il le ferait dans son officine. À la différence que dans son officine, il consulte aussi systématiquement votre historique via votre dossier médical (voir cadre). " Il n'existe pas de chiffres permettant de savoir dans quelle mesure les pharmaciens consultent et complètent le dossier pharmaceutique lors des achats en ligne, selon l'Association pharmaceutique belge (APB). " Mais il y a plus de chance que le pharmacien le fasse si vous avez déjà établi une relation thérapeutique de confiance dans son officine ", affirme Lieven Zwaenepoel, porte-parole de l'APB. " Le dossier pharmaceutique est un instrument important permettant de prodiguer des soins pharmaceutiques sur mesure, poursuit Veerle Foulon. Le pharmacien peut savoir que l'anti-inflammatoire que vous souhaitez n'est pas compatible avec l'anticoagulant que vous prenez de manière chronique. Ou que le complément alimentaire que vous demandez pourrait réduire l'efficacité de votre thérapie antihormonale contre le cancer du sein. Mais aussi que l'antidouleur que vous voulez acheter contient le même composant actif que l'analgésique d'une autre marque que vous venez déjà chercher régulièrement. De même, s'il ressort de votre dossier qu'en peu de temps, vous êtes venu à plusieurs reprises acheter un remède contre la diarrhée, votre pharmacien vous recommandera de consulter votre médecin traitant, etc. " Les médicaments, remèdes médicaux et compléments alimentaires que vous achetez en ligne doivent non seulement être adaptés et sans danger pour vous, mais vous devez aussi les utiliser correctement, en toute sécurité, avec l'information nécessaire sur le dosage, les effets secondaires éventuels, etc. Si vous achetez un médicament en ligne, vous devrez rechercher cette information/notice vous-même sur le site web de la pharmacie internet ou via un lien. " Pour le suivi d'un usage médicamenteux correct et sécurisé, mieux vaut passer régulièrement chez votre pharmacien, conseille Veerle Foulon. En effet, lors d'un contact personnel, il peut vérifier assez facilement la compatibilité de vos médicaments prescrits ou non, comment vous gérez d'éventuels effets secondaires, si vous avez besoin d'un schéma médicamenteux personnalisé que nous actualisons pour vous en tant que pharmacien de référence, etc. " Ce n'est que dans l'officine que le pharmacien peut repérer des signes dont vous n'êtes peut-être pas conscients mais qui peuvent indiquer une affection sous-jacente. " Nous pouvons alors vous conseiller de consulter un médecin à temps, vous sensibiliser à un mode de vie plus sain, à un accompagnement au sevrage tabagique ou à une vaccination par exemple. " Autant de bonnes raisons pour ne pas trop vite céder à la facilité de la commande sur le net...