Le renforcement de la chaîne postérieure concerne les petits comme les grands. " Le problème que rencontrent beaucoup d'enfants vers 12 ou 13 ans, pendant leur pic de croissance, se résout souvent par des exercices pour les ischio-jambiers. Ils souffrent en fait d'une inflammation du tendon rotulien quand ils deviennent subitement plus grands et plus lourds. Terrains synthétiques, chaussures inadaptées, déficit d'entraînement provoquent une surcharge de l'avant du genou. " Beaucoup de seniors sont victimes de chutes ou marchent à petits pas raides, saccadés. Le phénomène touche essentiellement les hommes. En les observant, on remarque qu'ils n'ont plus de masse dans les fessiers. Ils ont du mal à se relever, à monter les escaliers et à terme, ils ne peuvent plus se déplacer sans déambulateur. " Il y a un affaiblissement musculaire général, plus manifeste au niveau de la chaîne postérieure, d'autant qu'ils passent encore plus de temps en position assise. J'ai donc coutume de dire que le renforcement de la chaîne postérieure concerne les 7 à 77 ans et même au-delà. C'est un travail à vie. "