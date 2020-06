Lorsqu'un virus vient menacer la vie de tout un chacun, les personnes fragilisées se sentent encore plus en première ligne... C'est le cas notamment des personnes touch...

Lorsqu'un virus vient menacer la vie de tout un chacun, les personnes fragilisées se sentent encore plus en première ligne... C'est le cas notamment des personnes touchées par un cancer, qui sont en traitement - ou qui viennent de les terminer -, de leurs proches, etc. La Fondation contre le Cancer a recensé les questions que peuvent se poser les malades et y a apporté les réponses les plus adaptées, en fonction des connaissances actuelles. " L'immunothérapie protège-t-elle contre le virus ? ", " Puis-je continuer à me rendre à l'hôpital ? ", " Ma chimio cardiotoxique m'expose-t-elle plus à des complications ? ", " Dois-je me rendre au dépistage prévu par mon médecin ? ", etc. Si vous aussi vous vous posez des questions sur le lien entre cancer et Covid-19, vous pouvez contacter CancerInfo au 0800/15.801.