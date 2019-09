Le terme de convulsions fébriles désigne des mouvements incontrôlés des bras et des jambes, qui surviennent principalement chez les enfants de moins de 5 ans en cas de poussée de fièvre rapide. Ce n'est pas tant la gravité de la fièvre en tant que telle qui en est responsable, mais la vitesse à laquelle la température augmente. Bien qu'effrayant, ce phénomène est ponctuel et généralement sans gravité. Il n'est pas non plus automatiquement synonyme d'un risque accru d'épil...