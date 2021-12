1. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même

...

1. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même 2. Prenez de petites décisions réalisables 3. Remplacez un aliment calorique contre un autre, plus sain (optez pour des pâtes complètes, par ex.) 4. Prenez de plus petites portions (dans une assiette plus petite) 5. Essayez chaque semaine une recette saine