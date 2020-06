À Beijing, la capitale chinoise, un système de loterie détermine qui peut conduire une voiture : ceux qui " remportent " ce permis de conduire peuvent acquérir une voiture pour ...

À Beijing, la capitale chinoise, un système de loterie détermine qui peut conduire une voiture : ceux qui " remportent " ce permis de conduire peuvent acquérir une voiture pour les six mois qui suivent. Des chercheurs américains et chinois, qui cherchaient à connaître l'impact de la conduite automobile sur l'exercice physique et le poids des Chinois de la capitale, ont mené une enquête après des gagnants et perdants de cette loterie. Ils les ont questionnés sur leurs habitudes de vie, l'usage des transports en commun et leur poids. Neuf gagnants sur dix ont acheté une voiture, utilisant moins les transports en commun, le vélo et marchant moins. Avec à terme à une prise de poids significative par rapport aux perdants à la loterie.