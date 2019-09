Après la chaleur de l'été, les châtaignes achèvent de murir dans la fraîcheur de l'automne. Peu utilisées dans la cuisine flamande, elles sont plus populaires en Belgique francophone, alors que leurs arbres y sont plus rares qu'en Flandre.

Les châtaignes font partie du groupe des noix : elles sont formées d'une graine entourée d'une coque dure, quoique moins dure que celle des noix, des noisettes, des amandes, etc. Elles se composent pour plus de la moitié de glucides1 et de seulement 2 à 3% de graisse, dont quelques omégas 3 et 6. Elles ne contiennent que 3 à 4% de protéines et sont riches en magnési...