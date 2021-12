Vous vous retrouverez très certainement dans au moins une des quatre catégories de peurs qui nous touchent tous: la peur de grandir, d'assumer un statut d'adulte autonome ; la peur de s'affirmer, de ...

Vous vous retrouverez très certainement dans au moins une des quatre catégories de peurs qui nous touchent tous: la peur de grandir, d'assumer un statut d'adulte autonome ; la peur de s'affirmer, de prendre sa place dans la société ou la famille, de savoir qui on est vraiment ; la peur d'agir, de donner un sens à sa vie ; et la peur de la séparation, avec une difficulté d'établir des liens et d'accorder sa confiance aux autres. Cela se traduit par la peur de décevoir, de téléphoner, de prendre la parole, la peur du noir, de conduire... Bien sûr, ces peurs ne sont pas phobiques, aigües. Mais elles nous empêchent subtilement de vivre pleinement notre vie, de montrer qui nous sommes réellement. Et le plus étrange, selon Eudes Séméria, psychologue-clinicien français, nous aurions même du mal à nous en débarrasser... Il nous propose donc des outils pour reprendre en mains les rênes de sa propre vie!