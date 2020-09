Lorsque l'on parle de rencontre, on pense souvent à la rencontre amoureuse. Certes, les personnes qui partagent notre maison ou notre quotidien ont une grande influence sur nous....

Lorsque l'on parle de rencontre, on pense souvent à la rencontre amoureuse. Certes, les personnes qui partagent notre maison ou notre quotidien ont une grande influence sur nous. Elles chamboulent notre vie. Mais la rencontre peut aussi être amicale, voire artistique. Ces personnes peuvent nous aider à nous connaître mieux : nos aptitudes, nos talents, nos forces... Voilà pour les bonnes rencontres, mais des personnes toxiques peuvent aussi entrer dans notre vie. Celles-là peuvent alors jouer sur nos faiblesses et nos failles, et les exacerber... De celles-là il convient de se prémunir. Dans son ouvrage, Géraldyne Prévot-Gigant nous montre ce qui se met en place lors d'une rencontre, de manière consciente ou non. Son objectif est de nous mettre en état de réaliser de vraies belles rencontres.