Avec le confinement, internet nous a proposé de nombreuses activités, dont des jeux pour occuper les enfants, privés d'école. Comme par exemple un jeu des Sept Familles basé sur un...

Avec le confinement, internet nous a proposé de nombreuses activités, dont des jeux pour occuper les enfants, privés d'école. Comme par exemple un jeu des Sept Familles basé sur un dessin animé des années 1980, que parents et grands-parents connaissent certainement : " Il était une fois la Vie ". Nos enfants peuvent ainsi redécouvrir ce classique dessin animé éducatif, notamment en s'abonnant à la chaîne YouTube " Il était une fois... " où ils auront l'occasion d'apprendre en s'amusant. " Il était une fois la Vie " traite particulièrement des sujets liés au corps humain. Mais bien d'autres séries sont liées aux grandes découvertes, à l'histoire, aux explorateurs... En attendant, les enfants pourront adopter Maestro, Pierrot et les autres grâce au jeu des 7 familles dans le domaine de la santé, à télécharger et imprimer.