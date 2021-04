" J'ai récemment eu la covid-19: c'est notre fils qui nous a contaminés, mon mari et moi. Je souffre toujours de maux de tête, de fatigue et je suis encore plus distraite que d'habitude (...

" J'ai récemment eu la covid-19: c'est notre fils qui nous a contaminés, mon mari et moi. Je souffre toujours de maux de tête, de fatigue et je suis encore plus distraite que d'habitude (rires). Nous avons dû mettre toute la famille en quarantaine pendant un mois. Être coincé à la maison avec quatre enfants et se rendre compte que vous ne pouvez pas appeler à l'aide en cas de besoin, cela m'a angoissée. Ce n'était pas une période facile. Dans des circonstances normales, je n'ai pas hâte de recevoir une injection, je ne le ferais pas si ce n'est pas nécessaire. Mais maintenant je me dis: 'Amenez-moi vite cette seringue! ' Nous ne pouvons pas continuer ainsi, n'est-ce pas? Des personnes vulnérables, des jeunes, des gens comme mes parents qui ont travaillé dur toute leur vie... chacun a le droit de reprendre sa vie d'avant. Faites-vous vacciner: vous vous rendrez service à vous-mêmes, ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes. "