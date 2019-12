Certaines entreprises ont adopté les bureaux en paysager : un espace où tous les employés sont rassemblés, sans séparations entre les bureaux ni espaces individuels. Cet aménagement était censé augmenter le contact et la collaboration entre collègues. Une première étude vient d'en mesurer sérieusement l'efficacité. Contre toute attente, les contacts personnels directs ont diminué de 70% en moyenne dans les entreprises concernées, tandis que les échanges de mails ont augmenté de 20 à 50%. En effet, les murs garantissent la confidentialité et permettent de préserver les contacts personnels. S'ils tombent, tout le monde est vu et entendu de tous, ce qui ne favorise pas le contact personnel direct.

Source : Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences. 2018 ; 373 : 1753. https://doi.org/10.1098/rstb. 2017.0239