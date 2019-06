Les sportifs accros à la course possèdent-ils un coeur et des vaisseaux sanguins en meilleure santé ? Ou tous ces kilomètres leur sont-ils plutôt néfastes ? Si ces questions ont longtemps fait débat, les dernières découvertes penchent plutôt pour un effet positif.

" Tout sportif suffisamment entraîné pour courir un marathon ne court aucun risque d'athérosclérose ", affirmait Thomas Bassler, médecin et coureur passionné en 1976. À l'époque, l'engouement pour la course atteint un sommet aux États-Unis et se propage aux autres continents. Les propos de Bassler sont pourtant rapidement démentis par le médecin sud-africain Tim Noakes, coureur acharné lui aussi, dans une publication faisant état de six décès parmi les marathoniens. Peu après, c'est au tour de Jim Fixx de passer l'arme à gauche, coureur connu et fondateur du fitness, ce qui sème encore davantage le doute.

...