" Voilà mon fauteuil préféré. Les couleurs me mettent de bonne humeur. Mon chez-moi, c'est un lieu agréable et bien à moi où je peux me retrouver, un endroit synonyme de temps, de calme et de confort. La possibilité de donner moi-même forme à ma vie, comme dans cet endroit où j'ai tout aménagé moi-même, c'est important pour me permettre de me sentir bien. "