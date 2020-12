En quoi est-il différent d'avoir 20 ans aujourd'hui par rapport à d'autres périodes? En tout, car il s'agit de la première génération qui a baigné dès sa naissance dans le numérique. Par ailleurs, cette génération e...

En quoi est-il différent d'avoir 20 ans aujourd'hui par rapport à d'autres périodes? En tout, car il s'agit de la première génération qui a baigné dès sa naissance dans le numérique. Par ailleurs, cette génération est celle qui a vraiment conscience du monde et de son épuisement du fait des activités humaines. Enfin, et ce n'est pas une moindre chose, c'est une génération qui ne se construit pas en fonction des générations qui les précèdent ; elle se construit par elle-même, entre pairs! Ceux qui ont des enfants de 20 ans peuvent comprendre, s'ils ont des conflits déroutants avec eux: leur éducation fondée sur l'autonomie, l'expression de leur personnalité, sans contraintes. D'où une incompréhension également par rapport aux exigences des études ou du monde du travail, où le "fais comme ça et c'est tout" ne leur apporte qu'une envie: celle de se rebeller... Un ouvrage très éclairant, réalisé par deux sociologues, grand-mères de "vingtenaires"...