" Pour moi, ces gens sont un peu ma famille. Nous sommes tous acteurs chez Tutti Fratelli, un atelier artistique social qui rassemble toutes les couches de la société en un groupe uni et solidaire dans une ambiance détendue. J'y ai trouvé une nouvelle source d'énergie, je peux y endosser d'autres rôles et vivre ma passion pour le théâtre. Je me sens lié à ces personnes et, pour moi, c'est parfois plus précieux qu'un psychologue ou psychiatre. "