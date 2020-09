Plus d'un tiers des Belges sont en surpoids (BMI entre 25 et 29,9) et 16 ...

Plus d'un tiers des Belges sont en surpoids (BMI entre 25 et 29,9) et 16 % sont obèses (BMI supérieur à 30). Les personnes avec un BMI d'au moins 40 - ou 35 en présence d'un diabète - sont candidates à une chirurgie de l'obésité. 1 % ont déjà subi une telle intervention.