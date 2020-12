C'est le poids des élastiques retrouvés dans l'estomac d'une jeune...

C'est le poids des élastiques retrouvés dans l'estomac d'une jeune cigogne morte. Comme ils les prennent pour des vers, les oiseaux les mangent mais n'arrivent pas à les digérer et meurent. Veillez bien à jeter l'élastique de votre botte de radis ou de navets dans la poubelle des déchets résiduels, et non dans les déchets verts.