Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

ROUX

Mars 1886. La Wallonie prend feu. L'incendie part de Liège, où l'on commémore la commune de Paris, puis gagne les bassins hennuyers, surtout celui de Charleroi, où des usines et un château sont détruits. Léopold II envoie la troupe, menée par son aide de camp, le lieutenant-général van der Smissen. Il fait tirer sur la plèbe. Il y a vingt morts, dont douze à Roux. La Wallonie de l'acier et du charbon se découvre une autre matière première : le sang d'ouvrier. On en a peu extrait en Flandre, qui était encore agricole, et qui s'industrialisera sans violence.

