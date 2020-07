Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

JULES

L'un, un demi-siècle avant J.-C., nous voyait comme des barbares, n'ayant que le courage à opposer à l'intelligence militaire romaine. L'autre, en 1912, ne nous voyait pas du tout, clamant au roi qu'il ne règne que sur des Wallons et des Flamands. Le troisième, depuis une vie, ne nous voit plus, militant inlassablement pour le rattachement de la Wallonie à la France, puisque la nation n'existe plus. Le Belge est toujours bulle avec les Jules.

