Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

FRONTIÈRE

S'est involontairement installée dès la conquête romaine, mettant des plutôt germains au nord et des plutôt latins au sud. A beaucoup bougé jusqu'en 1962, le Nord devenant de plus en plus latin, ce qui inquiéta fortement les Germains. Ne peut volontairement plus bouger depuis que la majorité germaine au Parlement l'a imposé à la minorité latine.

