Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

CORDON

Déroulé à des fins sanitaires pour verrouiller une zone où sévit une épidémie, il séduit en politique les partis flamands alarmés par la peste brune qui inonde les urnes en Flandre, le "dimanche noir" du 21 novembre 1991. Promis juré, ils s'interdisent au grand jamais de gouverner avec le Vlaams Blok/Belang. L'espoir d'étrangler le VB jusqu'à l'asphyxie fatale est cruellement déçu. Sceptiques et détracteurs de la formule y trouvent prétexte à vouloir le rompre et s'emploient à l'effilocher. La N-VA ne le fait plus tenir qu'à un fil.

