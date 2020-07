Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

COMPROMIS

En un mot. Jean-Luc Dehaene l'"a élevé au rang de beaux-arts", résumait le journaliste Philippe Walkowiak, en mai 2014, sur La Première (RTBF), au moment du décès de l'ancien Premier. Consiste à trouver un accord entre deux parties pas d'accord sur la nécessité de trouver un accord sur ce avec quoi seule une des deux parties n'est plus d'accord. Et à la fin, c'est la Flandre qui gagne. (En deux mots, et avec un changement de lettre, ça marche aussi, donc.)

