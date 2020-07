Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

CENS

"Etat constitutionnel modèle", comme disait Marx, la Belgique a pris plus d'un siècle avant de mériter la qualification de démocratie. Limitant d'abord le droit de vote à ceux qui payaient beaucoup d'impôts (suffrage censitaire, 1831) avant de leur donner deux voix de plus que ceux qui n'en payaient pas (suffrage universel masculin tempéré par le vote plural, 1893), puis de ne le laisser qu'aux hommes (1919), sa Constitution modèle, cadenassée pour cette occasion par les libéraux et les socialistes, craignant - à raison - que la mesure n'offre un avantage électoral décisif aux catholiques, n'a daigné offrir le droit de s'exprimer aux femmes qu'en 1948.

