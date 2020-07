Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

CAOUTCHOUC

Matière très souple. On en récoltait beaucoup au Congo, plus que partout ailleurs en Afrique, grâce au travail forcé. Le caoutchouc peut aisément se transformer en argent. L'argent peut aisément être transformé en gloire. La gloire peut aisément se transformer en statues. Les statues peuvent difficilement être enlevées. Très transformé, le caoutchouc rend aisément les esprits très peu souples.

> Léopold II, la page la plus sanglante de l'histoire Congolaise

Découvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.

