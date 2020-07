Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

CANAL

On en creusa beaucoup, des canaux, au xixe siècle, pour rapprocher de la mer le charbon et l'acier wallons. Depuis Charleroi, le Centre, Liège, tous les canaux mènent à Anvers, où l'on trouvait toujours que l'Etat, français, puis hollandais, puis belge, n'investissait pas assez d'argent public dans ces coûteux creusements et ces dispendieux élargissements. Mais il n'y a plus de charbon ni d'acier wallon, et depuis Anvers désormais, l'on trouve que ces creusements et ces élargissements auront coûté beaucoup trop d'argent public.

