Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

BROL

C'est à lui, l'original, le mal-aimé de la famille, qu'on demande de tenir la royale boutique, le temps de régler le sort de son grand frère le roi Léopold, dans le pétrin pour conduite ambiguë sous l'occupation allemande. Charles de Belgique fait le job. Six ans de régence, de 1944 à 1950, passés à préserver la monarchie et l'avenir du royaume. Mission accomplie, le prince s'efface. Débriefe son expérience avec humour et modestie. "J'ai sauvé le brol." Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Les plombiers qui se sont succédé depuis lui doivent beaucoup.

> Découvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.

BROL C'est à lui, l'original, le mal-aimé de la famille, qu'on demande de tenir la royale boutique, le temps de régler le sort de son grand frère le roi Léopold, dans le pétrin pour conduite ambiguë sous l'occupation allemande. Charles de Belgique fait le job. Six ans de régence, de 1944 à 1950, passés à préserver la monarchie et l'avenir du royaume. Mission accomplie, le prince s'efface. Débriefe son expérience avec humour et modestie. "J'ai sauvé le brol." Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Les plombiers qui se sont succédé depuis lui doivent beaucoup. > Découvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.