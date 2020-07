Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

ACIER

Alliage très solide. On en fabriquait beaucoup en Wallonie, plus que partout ailleurs en Europe continentale, et plus qu'en Flandre, où l'on n'en fabriquait pas. On a commencé à en fabriquer un peu en Flandre, à partir des années 1960, puis beaucoup, et petit à petit on a arrêté d'en fabriquer en Wallonie. A Gand, Flandre Orientale, se dressent aujourd'hui les deux derniers hauts-fourneaux en activité, dont l'alliage n'est plus si solide.

