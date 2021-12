À l'approche des fêtes de fin d'année, l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) lance mercredi une campagne pour sensibiliser à ne pas prendre le volant sous l'emprise de l'alcool et distribuera massivement des éthylotests les 18, 19 et 24 décembre.

En Wallonie, alors que l'alcool est mêlé à un accident corporel sur six en moyenne, cette proportion passe à un sur cinq à Noël pour culminer à plus de un sur trois le jour de l'an.

"La fin d'année, c'est le moment d'agir", indique d'emblée l'organe public. Le risque d'avoir un accident de la route, s'il existe dès le premier verre, est en effet multiplié par trois au-delà de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang. L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (ASWR) lance dès lors une campagne de sensibilisation à destination des Wallons pour les inciter à renoncer à la voiture en cas de consommation d'alcool.

Interdites l’an dernier, les occasions de se réunir autour d’un verre – souvent d’alcool – ne manqueront pas en cette période de fin d’année.

Outre des affiches disposées sur les autoroutes et les grands axes régionaux mais aussi dans l'horeca et les lieux festifs, du 15 décembre au 15 janvier, un film sera diffusé sur les réseaux sociaux à partir de ce mercredi. On y voit un homme sous l'influence de l'alcool, qui n'est séparé de sa voiture que de dix mètres. Un court tronçon sur lequel des projections de l'avenir s'imposent à lui.

En outre, l'agence wallonne organise trois jours de distribution massive d'éthylotests normés, dans différents shoppings les 18 et 19 décembre après-midi et dans plusieurs hypermarchés le 24 décembre en matinée. Des panneaux digitaux disséminés dans des hypermarchés et des centres commerciaux inciteront enfin les citoyens à prévoir des boissons festives sans alcool pour leurs invités.

