" Inventons le monde d'après " est une initiative française qui met en place une consultation citoyenne du 11 au 25 avril et un festival virtuel afin de construire ensemble le monde après la crise du coronavirus.

La crise pourrait être un nouveau signal de l'urgence à changer nos modèles de société. C'est en partant de ce constat qui semble partagé par les Français, et parce que des décisions structurantes pour notre avenir commun sont déjà en discussion, que Make.org s'est associé à la Croix-Rouge française, le WWF France, le Groupe SOS, Unis-Cité, la Meute d'amour et le Mouvement UP, pour monter cette initiative de référence. Elle est composée de :

Une consultation citoyenne massive. Des millions de Françaises et de Français seront invités à faire des propositions pour répondre à la question "Crise Covid-19 : Comment inventer tous ensemble le monde d'après ?", via la plateforme Make.org.

Un festival 100% virtuel : l'Académie du monde d'après a réuni 250 personnalités, des citoyens et citoyennes engagées, scientifiques, artistes, soignants, intellectuels... les samedi 11 et dimanche 12 avril de 15h à 23h pour penser le monde de demain. Le festival est accessible en direct sur Zoom, retransmis sur YouTube et Facebook. De nombreuses personnalités interviennent

Pourquoi une consultation citoyenne et un festival virtuel

"La crise mondiale liée au coronavirus est un choc et une épreuve pour toute l'humanité, notamment pour les plus vulnérables. Elle ébranle nos codes, nos habitudes, nos liens sociaux, notre économie, notre environnement et tout notre quotidien. Cette crise va au-delà de l'urgence sanitaire planétaire, elle révèle aussi les limites de nos différents modèles de pensée et du fonctionnement de toutes nos sociétés", affirme Axel Dauchez de Make.org dans un communiqué.

Selon l'organisation, "confrontés à cette urgence inédite, nous toutes et tous, citoyens, associations, universitaires, acteurs du monde de la culture, journalistes, entrepreneurs..., savons, dans un élan de responsabilité collective, qu'il est crucial de penser dès maintenant le monde de l'après-crise". Elle ajoute : "les inspirations ne manquent pas. Face à la crise, de nombreux acteurs du soin et du secours sont mobilisés sur le terrain, des élans de solidarité se sont créés à tous les niveaux, des systèmes d'entraide citoyenne ont émergé, des initiatives innovantes fleurissent partout dans le pays pour apporter des solutions de rupture, par la volonté de la société civile dans son ensemble."

Parmi les priorités de la reconstruction, Make.org met notamment en avant :

La garantie des biens communs,

L'assurance d'une transition vers un modèle plus solidaire, résilient aux risques climatiques et écologiques, soutenable et protecteur des citoyens,

La protection de la biodiversité, ainsi des systèmes démocratiques qui associent pleinement la participation de toutes et tous et,

Le respect des droits fondamentaux

"Ces priorités peuvent guider la réinvention de notre société après la crise à condition que tous les citoyens s'en emparent", conclut le communiqué.

