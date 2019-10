Au Chili, au Liban, à Hong Kong, en Algérie ou encore en Haïti et à Barcelone, les manifestations se multiplient dans le monde ces derniers mois. Sans parler des mouvements internationaux des marches pour le Climat ou d'Extinction Rebellion. Existe-t-il un dénominateur commun à ces mouvements contestataires ?

Au Chili, les manifestations ont commencé le 18 octobre, suite à l'augmentation du ticket de métro dans la capitale Santiago. Malgré un retour en arrière sur la taxe, la grogne et les violences continuent pour réclamer plus de justice sociale dans un pays où les inégalités sont très importantes. Dix-huit personnes sont mortes, 20.000 militaires ont été déployés dans les rues et une grève générale a été entamée.

...