Après une journée d'affrontements à Hong Kong, les Etats-Unis ont renouvelé dimanche leur avertissement à la Chine contre un projet de loi sur "la trahison, la sécession, la sédition et la subversion" à Hong Kong, Washington avertissant que le territoire pourrait perdre son statut commercial privilégié.

Le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Robert O'Brien, a rappelé dans une interview que la Chine s'était engagée en 1984, dans la Déclaration commune sino-britannique, à respecter l'autonomie de Hong Kong jusqu'en 2047, à la suite de la rétrocession britannique du territoire en 1997.

Mais le Parlement chinois a annoncé jeudi son intention d'examiner rapidement une loi visant à réprimer les opposants au pouvoir central, dans le sillage des gigantesques protestations prodémocratie qui ont secoué le territoire semi-autonome l'an dernier. Pékin a demandé dimanche son application "sans le moindre délai".

"Avec cette loi sur la sécurité nationale, il semble qu'ils violent cet accord", a dit dimanche Robert O'Brien, sur CBS. "S'ils adoptent cette loi de sécurité nationale, il y aura des conséquences importantes dans le cadre du Hong Kong Policy Act de 1995 (une loi américaine, NDLR), je ne vois pas comment Hong Kong pourra rester un centre financier asiatique si le parti communiste chinois persiste et applique cette loi de sécurité nationale et prend le contrôle de Hong Kong. Ce serait une tragédie pour le peuple de Hong Kong et ce serait très mauvais pour la Chine", a dit le conseiller.

