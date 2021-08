Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l'Union européenne et aux États-Unis sont désormais exemptés de quarantaine en Angleterre et en Écosse.

A lire sur le sujet > Voyages en Europe depuis la Belgique: voici les conditions pays par pays (infographies)

Pour les pays classés "orange", soit la grande majorité des destinations touristiques, dont l'UE et les États-Unis, le Royaume-Uni imposait jusque-là une quarantaine entre cinq et 10 jours aux voyageurs et de coûteux tests.

Il avait déjà exempté de quarantaine les voyageurs vaccinés par le service de santé britannique, mais pas ceux vaccinés à l'étranger, au grand désespoir des expatriés britanniques dans ces pays pour qui tout retour à la maison est très difficile.

Désormais, Écosse et Angleterre appliqueront la même mesure aux personnes vaccinées dans l'Union européenne ou aux États-Unis, pour les arrivées de tous les pays de la liste "orange", sauf la France, en raison de la présence du variant Beta.

Les Etats-Unis, toujours fermés

En revanche, les États-Unis ont annoncé lundi qu'ils maintenaient fermées leurs frontières aux voyageurs internationaux, malgré les appels à la réciprocité, arrivant notamment des pays européens. Si les pays de l'Union européenne ont décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, les voyageurs en provenance de l'espace Schengen, du Royaume-Uni et d'Irlande ne peuvent, eux, plus entrer aux États-Unis depuis mars 2020.

Les mesures annoncées par Londres ne concernent pas les pays classés "rouge" par Londres (Inde, Émirats arabes unis, États d'Amérique du Sud, etc.), d'où seuls les résidents au Royaume-Uni peuvent revenir, en observant une coûteuse quarantaine à leurs frais dans des hôtels dédiés.

