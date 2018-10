Visite d'État au Portugal : Le roi, la reine et les fanfares

Une première journée riche en actes protocolaires qui a commencé aux aurores et en fanfare pour le couple royal qui s'est envolé de Bruxelles ce lundi matin pour le Portugal. Pour ce voyage, ils étaient accompagnés d'une délégation de 170 personnes parmi lesquels on dénombre le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, le secrétaire d'État au Commerce extérieur Pieter De Crem mais aussi des cinq ministres-présidents soit Willy Borsus (Wallonie), Rudy Demotte (Fédération Wallonie-Bruxelles), Rudi Vervoort (Région bruxelloise), Geert Bourgeois (Flandre) et Oliver Paasch (Communauté germanophone).

...