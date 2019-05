Pour le chef de file des libéraux européens Guy Verhofstadt, Matteo Salvini doit, "en tant que leader de l'extrême droite en Europe", s'expliquer clairement sur les liens entre l'extrême-droite européenne et la Russie.

"Les gens ont le droit de savoir quel plan diabolique vous avez en tête", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Twitter.

"J'ai déjà eu une discussion avec Conte - le président du Conseil italien, ndlr - mais nous savons tous que vous êtes le vrai patron du gouvernement italien. Vous vous profilez également comme leader de l'extrême-droite en Europe.

Puisque vous et vos amis Le Pen, Strache et Orban conspirez avec Poutine et que vous êtes payés par lui pour mettre l'Europe à terre, je vous mets au défi de débattre. Les gens ont le droit de savoir quel plan diabolique vous avez en tête. Dites ce que vous voulez faire. Un débat à Bruxelles ou en Italie. J'y serai", a assuré Guy Verhofstadt.