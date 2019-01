Venise, la nouvelle Atlantide ?

L'acqua alta est un phénomène de marée particulièrement haute qui fait que l'eau s'engouffre dans la sérénissime. Son intensité dépend du niveau de la mer, du sens du vent ou encore de la pluie. D'octobre et jusqu'aux premiers jours de mai, les Vénitiens surveillent les crues via des applications et sont prévenus par un système d'alerte.

