Après la Belgique vendredi, d'autres pays européens annoncent avoir détecté des premiers cas de contaminations au variant Omicron du Covid-19 sur leur territoire.

L'Allemagne a confirmé samedi avoir détecté ses deux premiers cas de contamination au variant Omicron du Covid-19, chez des voyageurs arrivés d'Afrique du Sud à l'aéroport de Munich (sud), ont annoncé les autorités locales. "Deux cas suspects du nouveau variant du coronavirus Omicron, classé comme variant préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ont été confirmés en Bavière", a déclaré dans un communiqué le ministère de la Santé de cet Etat du sud de l'Allemagne.

Ce nouveau variant du coronavirus, détecté pour la première fois jeudi en Afrique du Sud, est jugé "préoccupant" par l'OMS. Il présenterait un risque accru de contagion par rapport aux autres variants, dont le Delta, dominant et déjà très contagieux. "En raison de cette forte suspicion, cette personne est en isolement à son domicile. L'analyse complète des résultats est encore en cours", a souligné le ministre.

La nouveau variant a déjà été détecté en Europe, en Belgique. Omicron a aussi été identifié au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, au Botswana et à Hong Kong. Un premier cas du variant Omicron a également été détecté en Italie.

Deux cas du variant Omicron détectés au Royaume-Uni

Deux cas de contamination au nouveau variant Omicron du coronavirus ont été détectés au Royaume-Uni chez des personnes "liées à un voyage en Afrique du Sud", a annoncé samedi le ministère britannique de la Santé. "L'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a confirmé que deux cas de Covid-19 comprenant des mutations compatibles avec B.1.1.529 ont été identifiés au Royaume-Uni", a annoncé le ministère dans un communiqué.

"Nous avons été informés de deux cas britanniques du variant Omicron", a déclaré le ministre de la Santé Sajid David, "Nous avons agi rapidement et les personnes concernées s'isolent tandis que la recherche de cas contact se poursuit". "Les deux cas sont liés (entre eux) et à un voyage en Afrique australe", précise le communiqué. L'un d'eux a été détecté dans la ville de Nottingham (centre de l'Angleterre) et l'autre à Chelmsford (est de Londres), ont précisé les autorités sanitaires.

Le Royaume-Uni a été parmi les pays les plus durement touchés par le Covid-19, avec 144.500 décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas reste élevé - plus de 50.000 dans les dernières 24 heures vendredi - mais plus de 80 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une double injection de vaccin, et presque 30% ont eu une troisième dose. Le gouvernement britannique a été très critiqué pour avoir tardé à durcir les restrictions sur les voyages au début de la pandémie, lorsqu'il a gardé ses frontières ouvertes alors que les taux d'infection montaient en flèche. "Cela nous rappelle brutalement que nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie", a affirmé M. Javid, qui a exhorté le public visé à faire son rappel de vaccins. "Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire", a-t-il ajouté.

Pays-Bas: 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud testés positifs au Covid à leur arrivée à Amsterdam

Soixante-et-un passagers en provenance de deux vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam, a annoncé samedi l'autorité sanitaire néerlandaise, qui analyse les résultats à la recherche du nouveau variant Omicron. "Nous savons maintenant que 61 des résultats étaient positifs et 531 négatifs", a annoncé l'autorité sanitaire néerlandaise (GGD), précisant que les passagers testés positifs ont été placés en quarantaine dans un hôtel proche de l'aéroport d'Amsterdam-Schipol.

Les passagers testés étaient arrivés vendredi à Amsterdam. Ceux dont les résultats sont négatifs pourront poursuivre leur voyage s'ils ne résident pas aux Pays-Bas. Dans le cas contraire, ils devront s'isoler à leur domicile. "Les tests positifs vont être analysés pour déterminer dès que possible s'il s'agit du nouveau variant", ont-elles ajouté.

