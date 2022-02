L'ex-ministre belge Johan Vande Lanotte entend se tourner vers la Cour pénale internationale pour faire juger des faits d'enlèvements, tortures et arrestations arbitraires commis selon lui par le régime turc du président Erdogan, annonce lundi les journaux du groupe Mediahuis.

La Cour pénale internationale de La Haye a été créée il y a une bonne vingtaine d'années pour juger des personnes accusées de génocide, de crime contre l'humanité, de crime d'agression et de crime de guerre.

Selon Johan Vande Lanotte, le président Recep Erdogan se rend notamment coupable de crime contre l'humanité. "C'est à peine une démocratie. Sur le plan des droits de l'homme, c'est un régime autoritaire. En outre, la Turquie recourt à des accusations de terrorisme ou d'espionnage pour enlever et torturer des dissidents."

Johan Vande Lanotte a quitté la politique il y a deux ans. Il a ensuite intégré le cabinet de l'avocat gantois Walter Van Steenbrugge. Ce cabinet dit avoir rassemblé près de 800 témoignages de torture, 60 d'enlèvements et 2.000 cas présumés d'arrestation arbitraire.

